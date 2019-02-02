"Будуємо дороги!" На "убитой" трассе в Жмеринке уничтожили рекламу Гройсмана

Власти предпочли сорвать плакат ремонту дороги.
В селе Жмеринка под Винницей неизвестные сорвали с билборда плакат с политической рекламой Кабмина Владимира Гройсмана.
Об этом сообщил нардеп Алексей Рябчин (Батькивщина) в Facebook.
"Строим дороги! Развиваем страну! Правительство Гройсмана", - значилось на билборде, установленном возле дороги, которая буквально изрыта ямами.
"Еще вчера я писал, что у власти теперь есть два варианта - или починить дорогу и показать оперативную реакцию на критику, или сорвать ставший уже известным благодаря вашим репостам бигборд в Жмеринке. И что вы думаете было сделано? Дороги и дураки - вечные проблемы не только в стране-агрессоре, как оказалось", - написал Рябчин, предположив, что плакат сорвали по просьбе заказчика.
Читайте такжеПочему правительству Гройсмана пора на выходПользователи в комментариях иронизируют, что то же самое необходимо сделать с рекламой "Блока Петра Порошенко", так как он не выполнил данных украинцам обещаний.
Тепер так само треба з біг бордами "Реалтні справи БПП" - або реальні справи, або зірвати їх )))
Взимку ремонт доріг не виходить якісним)
Це просто "геніально"
Певно голова ОДА прочитав цей пост
Ранее пользователи Сети прокомментировали билборд президента Петра Порошенко с рекламой созданной Православной церкви Украины. Рекламу назвали "политической макулатурой".