"Безвкусный провинциальный жлоб": в Сети прокомментировали билборд Порошенко с рекламой ПЦУ

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Пользователи Сети прокомментировали билборд президента Петра Порошенко с рекламой созданной Православной церкви Украины.

Так, пользовательница Валентина Быкова назвала рекламу "политической макулатурой".

"Первая мысль, посетившая меня глядя на "это" - безвкусный провинциальный жлоб совковых понятий, кучмовского разлива, с замашками Наполеона. Надеюсь, оно, после выборов и окажется там, "наполеонам" самое место. Очередная яркая иллюстрация к моему предыдущему посту - политическая макулатура. А в историю, хочется верить, войдет 31 марта 2019 года!" - написала она в Facebook.

facebook.com/iskra88

Ранее сообщалось, что в Киеве появились билборды президента Петра Порошенко с рекламой Православной церкви Украины.

"15 декабря 2018 года. Этот день вошел в историю. Президент Украины Петр Порошенко", - написано на большом темно-красном щите на фоне куполов церквей.

15 декабря, в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась признать создание Православной церкви Украины.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.