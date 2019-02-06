Гройсман поблагодарил украинцев за терпимость к "убитым" дорогам

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман / kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил украинцев за терпимость к разбитым украинским дорогам и пообещал, что с "каждым годом лучших дорог будет все больше".

"Спасибо за ваше терпение, я понимаю, что неприятно ездить по дорогам, которые разбиты, но хочу, чтобы вы знали, что каждый день для нас это является важным приоритетом, и мы наведем в этом вопросе порядок", - сказал Гройсман на заседании правительства в среду, 6 февраля.

Ранее сообщалось, что в селе Жмеринка под Винницей неизвестные сорвали с билборда плакат с политической рекламой Кабмина Владимира Гройсмана, который "строит дороги и развивает страну".

В январе сообщалось, что Украина планирует построить скоростной транспортный коридор между Черным морем и Балтикой - Go Highway. На реализацию проекта в 2019 году предусмотрено 4 млрд грн (около $141,5 млн).

Предполагается, что коридор соединит украинские черноморские порты Одессы и Николаева с польскими портами на Балтийском море в Гданьске и Гдыне.