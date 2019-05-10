Экс-советник Путина назвал единственное условие для успеха Украины

Украина может стать успешной, когда РФ станет свободной, считает Андрей Илларионов / "Фокус"

Российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента Российской Федерации Владимира Путина Андрей Илларионов полагает, что Украина может по-настоящему стать свободной и успешной только тогда, когда станет свободной Россия.

Успех украинского государства и успех РФ — взаимосвязаны, рассказал эксперт в программе Бацман на телеканале 112 Украина.

По слова собеседника, ни одна, ни другая страна не могут оторваться друг от друга.

"…по-настоящему Украина может стать свободной, успешной, эффективной страной, только тогда, когда свободной страной станет Россия… так получилось, история так завязана и, видимо, в течение каких-то еще десятилетий это будет продолжаться, но успех Украины и успех России — взаимосвязаны…", — заявил экономист.

Илларионов считает, что наша страна и РФ "действительно связаны слишком большим количеством связей, они, видимо, будут сохраняться как минимум несколько десятилетий".

Читайте такжеКрымский мост удушает экономику России — экс-советник Путина"…мы можем либо победить вместе, либо проиграть вместе", — сказал экс-советник Путина.

Эксперт добавил, что "сейчас, конечно, Россия находится в гораздо более сложном положении, она проигрывает, прежде всего, из-за того, какой режим, какая власть находится в Кремле".

"Но и в Киеве люди, которые были в течение последних пяти лет, по сути дела, несмотря на всю риторику, несмотря на все свои заявления, во многом подыгрывали как раз этому Кремлю", — подчеркнул он. Ранее Андрей Илларионов говорил, что новоизбранный президент Владимир Зеленский обозначил болевую точку России в обращении относительно идеи Владимира Путина выдавать украинцам российские паспорта.