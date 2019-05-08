Зеленский обозначил болевую точку России — экс-советник Путина

Владимир Зеленский обозначил болевую точку России, полагает экс-советник Владимира Путина / Reuters

Российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента Российской Федерации Владимира Путина Андрей Илларионов считает, что новоизбранный президент Владимир Зеленский обозначил болевую точку России в обращении относительно идеи лидера РФ выдавать украинцам российские паспорта.

Триумфатор выборов 2019 указал на то, что Россия — авторитарная страна, а ее паспорт, в частности, дает право быть избитым, рассказал аналитик в программе Бацман на телеканале 112 Украина.

Собеседник отметил, что победитель выборов совершенно грамотно воспользовался слабой стороной РФ и получил поддержку среди части россиян.

"…Зеленский своим обращением, не… столько в адрес Путина…, сколько в адрес российских граждан, собственно говоря, ее обозначил (болевую точку РФ — Ред.)", — сказал Илларионов.

По словам экс-советника Путина, новоизбранный украинский лидер указал на то, что "сегодняшняя Россия — это авторитарная страна, это не демократия".

"…что… представляет собой российский паспорт, какие права дает российский паспорт — право быть арестованным, право быть избитым, право на отсутствие какого-либо представления политических интересов, на отсутствие элементарных политических и гражданских свобод, — это самая слабая часть и Владимир Зеленский… совершенно грамотно ею воспользовался…", — добавил экономист.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал, как сложатся отношения между Украиной и РФ при ЗеленскомИлларионов сказал, что заявление победителя выборов вызвало очень серьезный прилив энтузиазма в России среди самых разных людей, среди самых разных сторон российского общества.

"Выяснилось, что у значительной части российских граждан появился... высокопоставленный защитник, человек, который понимает их и который высказывает их позицию с самой высокой трибуны, которую сейчас только можно найти, причем высказывает ее не на английском языке, не на немецком, не на французском, ни на каком другом, высказывает на чистом русском языке, который прекрасно понимают в России", — заявил аналитик.

"Это самый сильный аргумент, это самый мощный инструмент, самое эффективное оружие, которое можно было бы получить, и Владимир Зеленский, судя по всему, его либо нащупывал, либо он его знал и с самого начала", — полагает собеседник.

Эксперт отметил, что в обращении "Зеленский использовал фразу — За нашу и вашу свободу, которая вот уже… более чем два столетия является кодовым словом для сторонников свободы, защитников свободы, борцов за свободы… и в Украине, и в России, и Беларуси, и в Польше, и в Литве…".

Напомним, в Украине прошли выборы президента 2019, действующий президент Петр Порошенко проиграл, а победил с большим отрывом Владимир Зеленский.

После выборов президента Украины 2019 Владимир Путин подписал указы, которым предусмотрено упрощение получения российского гражданства людям, проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР", и жителям аннексированного Крыма.

Справка. В феврале 2014 года в Украине во время Революции Достоинства (Евромайдан) тогдашний президент Виктор Янукович сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

После президентских выборов новым украинским лидером стал Петр Порошенко. На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. Россия поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.