Порошенко допрашивают по делу об убийствах на Майдане – ГПУ

Порошенко, наконец, соизволил прийти в Генпрокуратуру для показаний по делу о Майдане / Reuters

Действующего главу государства Петра Порошенко вечером 10 мая допрашивают следователи генеральной прокуратуры Украины по делу о массовых расстрелах активистов на Майдане в 2014 году.

"Как мне сообщили, следователи уже допрашивают. Возможно, уже и закончили допрашивать президента", - заявил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью телеканалу Zik.

По словам Горбатюка, дату допроса с главой государства согласовали накануне, 9 мая.

Как известно, Порошенко вызывали в ГПУ по убийствам на Майдане 7 мая, однако он на допрос не явился. В Генпрокуратуре заявили, что после окончания президентских полномочий намерены привести главу государства к следователям через применение силы. Затем 8 мая Порошенко согласился лично прийти в следственные органы и дать показания.

Напомним, ранее в ГПУ пожаловались, что следователи два с половиной года бегают за президентом, чтобы узаконить его показания по преступлениям во время Революции Достоинства.