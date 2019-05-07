"Он нас обманул": в ГПУ обвинили Порошенко в нежелании помогать расследованию дел Майдана

7 мая 2019, 13:34

Дела двигались бы намного результативнее, если бы была поддержка и желание у руководителей правоохранительных органов и президента.

Горбатюк

Сегодня Петр Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру, куда его вызвали в качестве свидетеля по делам, связанным с преступлениями во событий на Майдане. 

Следователи два с половиной года бегают за президентом, чтобы узаконить его показания по преступлениям во время Революции Достоинства. Об этом Главреду рассказал Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

Прокурор объяснил, что подпись важна для следователей, чтобы документально узаконить показания действующего президента. А то, что он не может найти времени, наталкивает на подозрения о нежелании Порошенко подписать важный документ.

"В 2016-ом Петр Порошенко на первом допросе предоставил данные, о которых знал – речь идет о преступлениях во время Майдана. И эти данные нужны следствию, потому что окончательно не оформлены. У нас есть видео допроса. Но это не процессуальный документ. И его тоже нужно завершить. Эти показания являются важными для следствия. И я не готов сказать, что они какие-то кардинальные. Но если следственный прокурор вызывает, значит они ему нужны", - объяснил Горбатюк.

Он добавляет, что с показаниями два года бегал за Юлием Луценко, переписывался смсками с пресс-секретарем президента Святославом Цеголко. Потом они вообще перестали выходить на связь с прокурором.

"Сложилась удивительная ситуация – связывались через генпрокурора, помощников президента – все говорят, что без проблем, будет подписано. Но у меня не голове не укладывается – почему за несколько лет президент не нашел времени подписать свои показания. Когда следователи допросили Порошенко первый раз, он объяснил, что спешит и предложил сделать это на следующий день. И этот следующий день длится два с половиной года. Фактически он как обманул следователей. У меня сложилось впечатление, что это какие-то умышленные действия и он не хочет подписывать свои показания. А с другой стороны, это свидетельствует про само расследование майдановских дел – если президент не может дать показания, чтобы они были материалами расследования, чтобы следователи могли официально их использовать, то я не знаю, как на это реагировать", – возмущен Горбатюк.

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По его словам, расследования продолжаются. Но они двигались бы намного результативнее, если бы была поддержка и желание у руководителей правоохранительных органов и президента.

"Это складывается с большого комплекса проблем, которые сопровождают расследования. Мы сообщаем руководству, а они или не реагируют, или откровенно вставляют палки в колеса. Пример тому, расследование по СБУ в Хмельницком (там руководитель ведомства дал приказ подчиненным открыть огонь по митингующим, в результате чего погибла 72-летняя Людмила Шеремет. А еще десять активистов получили ранения – ред). Военная прокуратура закрыла уголовное производство, мы забрали это дело себе. Собрали доказательства и огласили подозрение причастным. А Юрий Луценко принимает решение опять передать дело в военную прокуратуру тем, кто его уничтожил. Для чего? Наверное, чтобы повторно его уничтожить", - говорит Горбатюк.

В другом деле, где сообщили о подозрении одному из митингующих, генпрокурор опять вмешался, сменил группу прокуроров, потом изменили подозрения и тормозится расследование.

"Это прямое вмешательство в дела Майдана. Но есть еще десятки коррупционных производств, которые касаются бывших топ-чиновников. Там, чтобы никого невозможно было привлечь к ответственности, генпрокурор вмешивался и забирал производства", добавляет Горбатюк.

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По его словам, есть еще много искусственно созданных проблем, которые мешают раскрытию преступлений.

"Затягиваются назначение следователей, у нас на сегодня шесть вакансий не могут быть заполнены. Сейчас в группе работают сорок следователей территориальный прокуратур и им ежемесячно надо подписывать командировки. И каждый раз на пять-десять дней затягивается. Им там грозят увольнениями за прогулы. Вроде мелочи, на так происходит каждый раз.  Вот сейчас две недели сидим и ждем подписи генпрокурора в документах, которые у него лежат. А он не может этого сделать. И если это все собрать в комплекс, то выходит, что генеральный прокурор не заинтересован в расследовании дел", - сказал нам Горбатюк.

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Евромайдан Петр Порошенко ГПУ Революция Достоинства Юрий Луценко Сергей Горбатюк
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