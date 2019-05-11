Филарет укорил Епифания за недовольство и позвал на совместное богослужение

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний / vidomosti.kiev.ua

Патриарх Филарета пригласил митрополита Епифания почтить память священномученика Макария. При этом приглашение Филарета было направлено на бланке УПЦ КП.

Филарет по этому поводу заявил: "До меня дошла информация из средств массовой информации, что Вы выразили недовольство тем, что я не пригласил Вас на празднование памяти святого священномученика Макария, митрополита Киевского. Причина заключается в том, что Вы, после избрания Вас предстоятелем УПЦ, ни разу со мной не совершали Божественную литургию - в течение пяти месяцев. У меня возникла мысль, возможно она ошибочна, что Вы считаете унижением для себя служить с патриархом Филаретом?".

Читайте такжеЕпифаний заявил, что из-за скандальной инициативы Филарета можно потерять Томос

Также в письме, опубликованном в Facebook, говорится о том, что Филарету стало известно, что якобы Епифаний "пытается отслужить литургию то ли в г. Днепре, то ли в г. Мариуполе и там собрать архиереев ПЦУ в противовес празднованию в Киеве во Владимирском соборе, где находятся святые мощи священномученика Макария".

Филарет пригласил Епифания на праздник святителя Макария в кафедральном патриаршем соборе 14 мая, где "мы ежегодно собираемся всем епископатом для утверждения нашего единства и укрепления нашей церкви".

/ @PatriarchPhilaret

Напомним, ранее СМИ рассказали о планах патриарха по восстановлению УПЦ КП.