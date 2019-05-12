В "ДНР" застрелили сына топ-чиновника и экс-зама украинского министерства ЖКХ

Алипов погиб вследствие выстрела в висок / Фото: Facebook/Евгений Алипов

В самопровозглашенной "ДНР" убит Евгений Алипов, сын руководителя Республиканской службы по тарифам Александра Алипова.

Как сообщает ресурс Gorlovka.ua, Алипов-младший был убит в собственной квартире выстрелом в висок. Похоронили его в Донецке.

Деятельность погибшего во время оккупации неизвестна, а до 2014 года он возглавлял рынок Господар.

Об инциденте сообщил на своей странице в соцсети незаконный глава Горловки Иван Приходько.

"Всегда тяжело терять родных и близких, но смерть ребенка — это горе, против которого нет лекарства, горе, ни с чем не сравнимое!" – написал он.

Отец убитого до ранее был замминистра ЖКХ Украины, а после оккупации начал работать на боевиков. В 2016 году прокуратура Украины заподозрила его в хищении газа на 162 миллиона гривен. Предполагалось, что хищения он совершал, когда работал в Донецкой областной администрации в 2010 году.

/ Фото: Facebook/Евгений Алипов

Напомним, в ВСУ сообщили, что на Донбассе была ликвидирована террористка-командир из "7 отдельной мотострелковой бригады" самопровозглашенной "ДНР" Юлия Чередниченко (Орлова).