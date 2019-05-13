Епископ ПЦУ Драбинко попросил Порошенко наградить экс-регионала

О награждении экс-нардепа от Партии регионов попросил епископ ПЦУ / Фото: Facebook/Александр Драбинко

Епископ ПЦУ, митрополит Александр Драбинко попросил действующего президента Петра Порошенко наградить экс-нардепа от Партии регионов Игоря Лысова.

"Лысов - не только патриот Украины и церковный меценат, но и глава Приходского Совета Свято-Преображенского Собора на Теремках - храма, который одним из первых присоединился к Православной Церкви Украины в 2018 году. В свое время я был первым архиереем УПЦ Московского Патриархата, который письменно обратился к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Православной Церкви в Украине Томос об автокефалии, но перед тем, как подписать это обращение, имел продолжительную беседу о судьбе украинского православия с Лысовым", - сообщил Драбинко в Facebook.

По словам митрополита, Лысов давно был сторонников канонической церкви Украины. Драбинко завил, что экс-нардеп поддержал его накануне Собора 15 декабря 2018 года, который провозгласил создание ПЦУ.

"Получив такой ответ и поддержку, я смог бороться за Томос дальше ... Мы получили из рук Вселенского Патриарха Томос об автокефалии. ... Споры ушли в прошлое, а православные украинцы получили твердую каноническую почву для объединения. ... Не стоит забывать имена тех, кто в свое время поддержал Украинскую Церковь в судьбоносное время, одно из таких имен - имя Игоря Лысова, которому я лично низко кланяюсь за его участие в борьбе за Томос", - отметил митрополит.

Как известно, Порошенко наградил Лысова орденом "За заслуги" I степени. Он получил награду "за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм".

Напомним, награждение указом президента Петра Порошенко "председателя совета Объединения Украинцев России" Василия Думы орденом "За заслуги" I степени назвали плевком в глаза украинству.