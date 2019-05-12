Филарет допустил в будущем раскол ПЦУ

Патриарх Филарет нарекает на неудовлетворительную работу Епифания / УНИАН

Почетный патриарх Филарет завил о наличии у него полномочий для созыва Собора и допустил в будущем вероятный раскол новосозданной Православной церкви Украины.

В Комментарии ТСН священнослужитель подчеркнул, что с момента создания ПЦУ общался с предстоятелем ПЦУ Епифанием не более пяти раз.

"Разве это общение? Когда каждый день нужно управлять церковью. Потому общения нет. Из-за того, что нет общения – а оно должно быть – церковь разделилась потому сейчас моя задача, как патриарха, сохранить украинскую церковь", - заявил он.

Филарет подчеркнул, что УПЦ КП не ликвидирована, поэтому он вполне уполномочен, как и глава ПЦУ созвать Собор для принятия важного решения.

Читайте такжеЕпифаний заявил, что из-за скандальной инициативы Филарета можно потерять Томос"Он (Киевский патриархат – ред.) есть. Его не нужно возвращать. Он существует. Есть патриарх? Если есть патриарх, значит, есть и патриархат. Есть Киевская патриархия. Потому возвращать патриархат не нужно. Он есть и должен быть… И будет патриархат. Причем не будет непризнанным. Придет время, когда будет признан", - сказал он.

Патриарх кратко ответил на вопрос о вероятном расколе в ПЦУ.

"Допускаю. Но мы создадим единую церковь", - сказал Филарет.

Напомним, появилась информация о конфликте между почетным патриархом ПЦУ Филаретом и митрополитом Епифанием.

Ранее СМИ рассказали о планах патриарха Филарета по восстановлению УПЦ КП.

В Минкульте заявили, что УПЦ КП окончательно прекратила свою деятельность.