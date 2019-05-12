"Плевок в глаза": украинцы в РФ возмущены указом Порошенко о награждении прокремлевского политика

12 мая 2019, 15:40

Василий Дума пытался "пристегнуть" украинское общественное движение в РФ к официальной политике Кремля, считают в Украинском Конгрессе.

Василий Дума
Василий Дума / vduma.ru

Награждение указом президента Петра Порошенко "председателя совета Объединения Украинцев России" Василия Думы орденом "За заслуги" I степени является плевком в глаза украинству.

Как говорится в обращении от имени Украинского общества России (Украинского Конгресса), украинская община в РФ возмущена решением президента о награждении Думы.

В документе напоминается, что в 2004-2011 годах Дума был членом Совета Федерации РФ от Костромской области и был "делегирован" властями РФ в федеральные украинские организации Объединение Украинцев России (ОУР) и Федеральную национально-культурную автономию "Украинцы России" (ФНКАУР), где он стал председателем.

"В дальнейшем попытки Думы пристегнуть украинское общественное движение в России к официальной политике Кремля вызвали сопротивление в украинских организациях, и в 2009 году Совет ОУР освободил Думу от должности", - отмечают украинцы России.

В заявлении подчеркивается, что имя Думы также стало "токсичным" после публикации доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о расследовании российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

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"В частности дочь В. Думы Мирослава Дума (в докладе - Mira Duma), которая знакома с Иванкой Трамп, передавала ей и Дональду Трампу приглашение на Петербургский экономический форум", - говорится в тексте.

"Мы не можем найти ни объяснений, ни оснований для принятого Вами решения. Ни одного аргумента, чтобы понять такие действия государственного уровня. Ваш указ является плевком в глаза украинству России и полной дискредитацией непосредственно Вашей работы, украинского правительства и МИД на территории Украинской диаспоры", - цитирует Украинская правда авторов обращения.

Они требуют извинений перед всеми активистами украинской диаспоры в России и призывают к немедленной отмене положения указа о награждении Думы.

Напомним, ранее Порошенко присвоил председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку звание Героя Украины.

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Россия Петр Порошенко Украина Василий Дума
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