Скандал с детскими рисунками о дружбе с Россией: в школу нагрянули ветераны АТО

Рисунки с призывом дружить с Россией убрали из школьной выставки / Фото: Facebook/Роман Синицын

В киевскую школу №225, которая оказалась в эпицентре скандала из-за выставки детских рисунков о дружбе с Россией, посетили представители Дарницкого союза ветеранов АТО.

Волонтер Роман Синицын сообщил в Facebook, что активисты приехали в учебное учреждение для проведения патриотической беседы.

"Директор школы — абсолютно проукраинская женщина, у завуча зять — участник АТО, муж и дочь — военнослужащие ВСУ. Ученики школы в свое время помогали собирать помощь для АТО, когда это было нужно", - пишет автор.

По словам Синицына, скандальные рисунки не провисели на выставке в коридоре школы и трех дней. После общественного резонанса их оперативно убрали.

Читайте такжеПорошенко разорвал "дружбу" Украины с РоссиейАдминистрация школы назвала инцидент "досадным конфузом" и заверила, что на содержание детских работ изначально не обратили внимание. Вывесила рисунки якобы молодая учитель младших классов, с которой впоследствии провели профилактическую беседу.

"Также договорились об уроках по патриотическому воспитанию для детей с участием ветеранов АТО Дарницкого района. По моей информации, в процесс также включилось и СБУ, тоже провели соответствующие беседы. Думаю, инцидент на этом исчерпан", - подытожил Синицын.

Напомним, в школе №255 можно было увидеть выставку из детских рисунков возле стенда с расписанием уроков для 1-4 классов, среди которых призывы к дружбе с Россией.