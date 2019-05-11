В школе Киева развесили детские рисунки о дружбе с Россией

Дети столицы мечтают о дружбе с Россией / Фото: Facebook/Роман Синицин

В Киеве в школе №255 можно увидеть выставку из детских рисунков возле стенда с расписанием уроков для 1-4 классов, среди которых призывы к дружбе с Россией.

Как пишет в Facebook волонтер Роман Синицин, о произошедшем необходимо уведомить образовательное ведомство, СБУ или мэрию столицы.

Он опубликовал рисунки, на которых изображены рукопожатия в цветах флагов Украины и страны-агрессора.

"Мы за мир", "Дети за мир", "Нам не нужна война", - такие тексты написали на рисунках дети.

/ Фото: Facebook/Роман Синицин

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о том, что железнодорожное сообщение между Украиной и Россией прекращается само собой, поэтому официально отменять его не намерены.