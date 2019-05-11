Омелян рассказал, почему власти не будут отменять железнодорожное сообщение с Россией

Владимир Омелян / УНИАН

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о том, что железнодорожное сообщение между Украиной и Россией прекращается само собой.

Как отметил он в интервью Лиге, наблюдется естественное падение количества поездок в Россию из Украины.

"Я вижу, что политического решения (хотя мы его поддерживаем) скорее всего не будет", - отметил Омелян.

Министр добавил, что поезда сообщение из Украины в РФ и обратно пользуются спросом, но в меньшей степени, чем это было раньше, при этом заполняемость вагонов постоянно уменьшается. Кроме того, в 2018 году количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ.

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"Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла", - резюмировал Омелян.

Напомним, Омелян заявил, что прямого авиасообщение с Россией не будет до тех пор, пока полуостров Крым и оккупированные территории Донбасса не перейдут под полный контроль Киева.

До этого глава Мининфраструктуры заявлял о том, что не за горами время, когда "в Москву будут ходить только медведи".