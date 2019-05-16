Дешевле молчать: сколько придется платить за нарушение языкового закона

Гривна / iz.com.ua

Учреждения сферы обслуживания, согласно нормам языкового закона, должны общаться с клиентами на украинском языке. Нарушителям будет грозить штраф в размере до 6800 гривен.

Соответствующая норма прописана в тексте документа, который опубликовали 16 мая.

Следует уточнить, что нормы закона, которые обязывают сферу обслуживания перейти на украинский язык, вступают в силу через 18 месяцев после вступления в силу "языкового закона", то есть с 16 января 2021 года, сообщает РБК-Украина.

Согласно прописанному порядку, в случае нарушения закона со стороны субъекта сферы обслуживания ему объявят предупреждение с требованием устранить нарушение в течение 30 дней.

За повторное в течение года нарушение такой субъект оштрафуют на сумму от 5100 до 6800 гривен. При этом постановление о штрафе может быть обжаловано субъектом хозяйствования в суде.

Отметим, что субъекты должны перейти на обслуживание клиентов на украинском языке (при этом по просьбе клиента допускается использование других языков) и предоставлять на государственном языке информацию о товарах и услугах.

Напомним, 25 апреля Рада приняла языковой закон. Депутаты набрали 278 голосов за принятие закона при необходимых 226 голосах.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал закон о языке и объяснил, что это значит.