"Пролетит и пару партий похоронит": социолог объяснил, почему Голосу Вакарчука светит фиаско на выборах

Святослав Вакарчук / УНИАН

Главный научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины Александр Вишняк спрогнозировал, что партия лидера группы Океан Ельзи Святослава Вакарчука Голос "пролетит" на выборах в Верховную Раду.

Скорее всего, партия Голос на парламентских выборах похоронит пару политических сил, рассказал социолог Обозревателю.

По словам эксперта, партии Вакарчука грозит фиаско на выборах, поскольку он слишком поздно дал старт своей парламентской кампании, у него нет достаточного кадрового и финансового ресурса, и артист — "не тот человек, который работает".

"…потребность в "новых мордах" в политике практически удовлетворена с избранием Владимира Зеленского. …избранный президент уже занял эту нишу, ничего не оставив Вакарчуку… Вакарчук, скорее всего, не только сам пролетит, но еще и пару политических сил похоронит", — полагает собеседник.

Напомним, 16 мая Святослав Вакарчук объявил о создании партии Голос. Лидер Океану Ельзи говорил, что с поддержкой украинцев поведет партию Голос на парламентские выборы. В Украине выборы в Раду запланированы 27 октября 2019 года.