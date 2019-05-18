Штукатурку снимали вместе с иконостасами: на Львовщине уничтожили уникальную роспись храма

В Славском Львовской области в храме Успения Пресвятой Богородицы при ремонтных работах была уничтожена древняя роспись.

Как рассказала на своей странице в Facebook замминистра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам евроинтеграции Наталья Бойко, штукатурку со стен снимали вместе с храмовыми иконостасами.

"Искусствоведы подчеркивали исключительную ценность храмовой росписи, которую они считали одним из немногих уцелевших примеров украинской сецесии", – подчеркнула она.

Как рассказали в пресс-службе Самбирско-Дрогобычской епархии, местные жители объявили храм своей собственностью. При этом они не дождались экспертных выводов относительно ценности росписи и сняли штукатурку по всему периметру храма из-за того, что аварийное состояние здания угрожает прихожанам.

Напомним, на Волыни вандалы осквернили памятник Шевченко.