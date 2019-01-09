Во Львовской области атаковали восстановленную олигархом Путина синагогу

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В городе Дрогобыч Львовской области неизвестные разбили окна в Хоральной синагоге.

Об этом сообщил директор международной организации "Украинский еврейский комитет" Эдуард Долинский в Facebook.

"В Дрогобыче неизвестные разбили окна недавно отремонтированной Хоральной синагоги. Открытие восстановленной Хоральной синагоги состоялось в прошлом году", - написал Долинский.

По его словам, синагога была восстановлена на средства российского олигарха Виктора Вексельберга, который родился в Дрогобыче.

Ранее Эдуард Долинский заявил, что принятие Верховной Радой закона о признании членов ОУН-УПА участниками боевых действий означает "отрицание Холокоста и фальсификацией истории", а также "вопиющее презрение к своей стране, своему народу и его европейскому выбору".