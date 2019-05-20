В Харькове сожгли волонтерскую палатку: активисты пожаловались на угрозы

В ночь на понедельник, 20 мая, в центре Харькове неизвестные подожгли волонтерский пункт Евромайдана на площади Свободы.

"Тихо подошли, тихо подожгли. Полиция и дежурные сразу вышли и потушили", - рассказал Depo.Харьков созаявитель палатки Евромайдана Борис Редин.

В результате поджога повреждены вход, часть тента и баннер "Все для победы", пострадавших нет.

Редин подчеркнул, что активисты не будут демонтировать палатку, а собираются восстановить конструкцию.

"Это сделано умышленно, чтобы во время суда заявлять, что палатка опасна", - выразил убеждение Редин.

Как известно, городские власти Харькова намерены снести установленную на площади Свободы в сентябре 2014 года волонтерскую палатку.

При этом зарегистрированная 8 мая на сайте Харьковского горсовета петиция с требованием убрать палатку с площади набрала более 5 тыс. голосов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове на митинге против переименования произошли столкновения.