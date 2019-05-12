Скандал в Харькове: горсовет решил снести палатку волонтеров на площади

12 мая 2019, 20:00

Активисты протестуют против решения городской власти.

В Харькове конфликт из-за палатки волонтеров на главной площади / Фото: Facebook/ Andriy Boyko

Власти Харькова обнародовали предписание с требованием снести волонтерскую палатку Все для победы в честь погибших украинских солдат на главной площади города.

Как сообщает 24 канал, горсовет требует убрать палатку от представителей общественных организаций, которые отвечают за ее работу.

Отмечается, что если требования не будут выполнены добровольно в течение трех дней, то объект будет демонтирован на основании решения исполнительного комитета Харьковского городского совета. Причина, по утверждению власти, заключается в том, что конструкция мешает дорожному движению и портит благоустройство города. "Самовольно установленную палатку" требуют убрать до 14 мая.

Как известно, ранее палатку неоднократно пытались убрать, однако петиции не набирали нужное количество голосов. Мэр Харькова Геннадий Кернес 8 мая поддержал инициативу, и петиция набрала необходимые пять тысяч голосов.

Читайте такжеЧем закончится война Кернеса против Вятровича"Шестой год войны пошел. Армия уже не та, что была в 2014 году. Она хорошо финансируется, ей по-прежнему помогают волонтеры и неравнодушные украинцы. Зачем нам на самой большой площади Европы это убогое, замызганное одоробло? Мало того, что своим грязным видом оно уродует вид площади, так оно еще и небезопасное — недавно там взорвался газовый баллон", — написал автор петиции.

Активисты протестуют против демонтажа палатки. Около 1500 человек устроили шествие от площади Свободы к зданию Харьковской мэрии. Они утверждают, что палатка официально зарегистрирована в полиции как пикет, и ежегодно документы продлевают.

"Шествие, чтобы показать позицию харьковчан. Показать, что действительно есть много человек, которые выступают за сохранение палатки. Есть много людей, которые понимают, что эта палатка является собственно символом противодействия российской агрессии активных харьковчан", - отметил активист Харьковского антикоррупционного центра Игорь Черняк.

Опубликовано Інфоцентр Євро Харків Воскресенье, 12 мая 2019 г.

Активисты планируют оспаривать решение Харьковского горсовета в суде.

Напомним, ранее Кернес заявил, что на своей должности работает в рамках закона и полномочий органов местного самоуправления, поэтому вопросы о военной палатке на площади Свободы и о возвращении имени Жукова в Харьков будут рассмотрены на ближайшей сессии горсовета.

Как известно, Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой за переименование проспекта в Харькове.

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Харьков волонтеры активисты палатка Геннадий Кернес
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