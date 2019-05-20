Первая леди выбрала для инаугурации наряд от украинского бренда

Елена Зеленская пришла на мероприятие в платье с жакетом.
Первая леди Украины Елена Зеленская для инаугурации решила выбрать стиль от украинского бренда и ручной работы с аутентичной вышивкой.
Как сообщает пресс-служба команды Зеленского, супруга новоизбранного главы государства пришла на торжественное мероприятие в одежде от команды дизайнера Артема Климчука. Снимки были опубликованы на официальной странице первой леди в Instagram.
Отмечается, что для оформления рукавов платья и кейпа мастера по вышивке использовали традиционные украинские техники, адаптируя флористические и анималистические мотивы с ковров Сумщины и Полтавщины начала XIX века. Также присутствуют элементы древнего Триполья.
Образ выгодно дополняли серьги украинского бренда Guzema Fine Jewelry. Их авторы делали вручную из желтого золота.
Образ супруги оценил и Зеленский.
"И как в эту красоту не влюбиться?" - написал он в комментариях под фото.
Напомним, Главред собрал необычные и интересные факты о супруге Зеленского, которая стала первой леди Украины.