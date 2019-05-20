Первая леди выбрала для инаугурации наряд от украинского бренда

Первая леди Украины Елена Зеленская для инаугурации решила выбрать стиль от украинского бренда и ручной работы с аутентичной вышивкой.

Как сообщает пресс-служба команды Зеленского, супруга новоизбранного главы государства пришла на торжественное мероприятие в одежде от команды дизайнера Артема Климчука. Снимки были опубликованы на официальной странице первой леди в Instagram.

Отмечается, что для оформления рукавов платья и кейпа мастера по вышивке использовали традиционные украинские техники, адаптируя флористические и анималистические мотивы с ковров Сумщины и Полтавщины начала XIX века. Также присутствуют элементы древнего Триполья.

Образ выгодно дополняли серьги украинского бренда Guzema Fine Jewelry. Их авторы делали вручную из желтого золота.

Образ супруги оценил и Зеленский.

"И как в эту красоту не влюбиться?" - написал он в комментариях под фото.



Напомним, Главред собрал необычные и интересные факты о супруге Зеленского, которая стала первой леди Украины.