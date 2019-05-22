Стало известно, как выглядит кортеж Зеленского

В кортеже Зеленского всего 5 машин/ Reuters

21 мая, на следующий день после инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский приехал в АП на встречу с лидерами фракций Верховной Рады на черном Mercedes, всего кортеж президента состоял из пяти автомобилей.

По информации, около 09:00 во дворе дома по адресу: ул. Грушевского, 9-А, где проживает президент с семьей, появились микроавтобусы государственной охраны, а в парке возле дома - несколько "тихарей" (так называют агентов под прикрытием, которые сливаются с обычными прохожими), прочесывающих территорию, , сообщает Страна.ua.

Владимир Зеленский вышел на задний двор, где сел в черный Mercedes. После того как кортеж выстроился, автомобили начали свой путь.

Отметим, что кортеж президента состоит из пяти автомобилей. Первый (седан Volkswagen с синими госномерами и мигалками) - это так называемая "кукушка", которая расчищает автопоток. Машина стартует на несколько минут раньше остальных.

Второй - черный Mercedes, в кортеже президента сегодня был один. Когда ездил, к примеру, его предшественник Петр Порошенко, то было две абсолютно идентичные машины, чтобы не понять, в какой из них находится гарант.

Третья машина - это охрана на микроавтобусе Volkswagen. Четвертая - легковушка Volkswagen c проблесковыми маячками. Замыкает кортеж еще один тонированный бус.

Отметим, что дороги при этом полицией не перекрывались.

Напомним, 6 марта 2018 года в центре Киева — на пересечении улиц Шелковичной и Институтской президентский кортеж сбил пожилого мужчину, который нарушил правила дорожного движения. Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что пострадавший признал себя виновным в ДТП.

Также 31 мая 2018 года в Киеве произошло ДТП с пострадавшими в Киеве на проспекте Петра Григоренко. Автомобиль Volkswagen из кортежа президента сбил ребенка на велосипеде на пешеходном переходе, при этом люди хотели устроить самосуд над водителем.