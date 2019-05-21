В Украину спустя шесть лет вернулся Хорошковский – СМИ

В Киев экс-чиновник прилетел частным рейсом.
В Киев после шестилетнего отсутствия в Украине вернулся Валерий Хорошковский, топ-чиновник времен президента-беглеца Виктора Януковича.
Как сообщают журналисты Радио Свобода, Хорошковский прилетел в украинскую столицу 21 мая на чартерном рейсе.
Причины его визита и подробности о дальнейшем пребывании в Украине пока неизвестны.
Как известно, Хорошковский уехал из Украины в 2013 году и проживал в Монте-Карло. Экс-владелец телеканала Интер занимал должности министра экономики в правительстве Януковича, председателя Государственной таможенной службы при президентстве Виктора Ющенко, председателя Службы безопасности при президентстве Януковича, министра финансов и первого вице-премьер-министра в правительстве Николая Азарова. Входил в так называемую политическую группу Фирташа-Левочкина. Его выезд, по неподтвержденным данным, связан с конфликтом с Азаровым.
В 2014 году Валерий Хорошковский пытался вернуться в политику в списке партии Сергея Тигипко Сильная Украина, однако политсила не набрала нужного количества голосов.
Напомним, экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, вернувшийся в Украину после нескольких лет отсутствия, подал первое заявление о преступлении, совершенном бывшим президентом Петром Порошенко.
Как ранее сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко в комментариях в соцсетях отреагировал на возвращение в Украину бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.