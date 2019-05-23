Град и ливни: в Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине объявили штормовое предупреждение / 1zoom.ru

Погода в Украине 23 мая будет не слишком благоприятной. Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение в большинстве областей.

Зальет большую часть территории страны, включая запад и Закарпатье. На Левобережье и в западных регионах местами град и шквалы 15-20 м/с.

Благоприятная синоптическая обстановка пока что сохраняется на юге.

Погода в Киеве 23 мая обещает кратковременный дождь днем, также возможна гроза. Температура поднимется до +23-25 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что 23 мая в отдельных районах во время гроз прогнозируются сильные ливни, шквалистое усиление ветра и град.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 23 мая

Как известно, сейчас проходит следующий этап магнитных бурь – с 20 по 25 мая. Он менее катастрофичен, чем предыдущий. Основной удар придется на психоэмоциональное, а не физическое состояние людей.

Напомним, в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в мае 2019 года в нашей стране температура воздух будет немного выше средних многолетних значений. Синоптики предупреждали, что в этом месяце в Украине больше всего осадков ожидается в Карпатах.

Синоптик Леонид Горбань назвал даты похолодания и начала жары в Украине. Сухая и теплая погода установится только в середине мая 2019.

В свою очередь климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.