Синоптик предупредила о грозовых дождях и граде / 1zoom.ru

Погода в Украине 23 мая снова будет дождливой: грозы ожидаются в большинстве областей.

В отдельных районах во время гроз прогнозируются сильные ливни, шквалистое усиление ветра и град, сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram. Посуше будет разве что в Одесской области.

Температура в среднем ожидается на уровне +20-26 градусов, прохладнее на западе – до +16-22 градусов.

Погода в Киеве 23 мая будет также дождливой – с грозой, но и с временными прояснениями. Температура воздуха достигнет +23-25 градусов.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 23 мая

Как известно, сейчас проходит следующий этап магнитных бурь – с 20 по 25 мая. Он менее катастрофичен, чем предыдущий. Основной удар придется на психоэмоциональное, а не физическое состояние людей.

Напомним, в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в мае 2019 года в нашей стране температура воздух будет немного выше средних многолетних значений. Синоптики предупреждали, что в этом месяце в Украине больше всего осадков ожидается в Карпатах.

Синоптик Леонид Горбань назвал даты похолодания и начала жары в Украине. Сухая и теплая погода установится только в середине мая 2019.

В свою очередь климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.