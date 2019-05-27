"Думала, муж шутит": в Борисполе автобус с пассажирами не доехал к самолету

27 мая 2019, 09:38

30 пассажиров не вылетели в Одессу из-за ошибки сотрудников обслуживающей компании Аэрохендлинг.

В Одессу забытых людей везли автобусом / facebook.com/a.korovnyk

26 мая компания МАУ забыла автобус с пассажирами, которые собирались лететь из Борисполя в Одессу (рейс PS55 Киев — Одесса).

По информации, 30 пассажиров не вылетели в Одессу из-за ошибки сотрудников обслуживающей компании Аэрохендлинг. Их во время посадки на борт "забыли", не довезя из терминала к самолету, который улетел без них. В то же время, из-за произошедшего сбоя перевозчик получил информацию, что все пассажиры находились в самолете.

"Летела сегодня из Лондона в Одессу с пересадкой в Киеве, но не вышло. Рейс номер PS055, должен был вылететь в 19:35. На посадку в Киеве пришла вовремя! Была огромная очередь, прохожу регистрацию, захожу в автобус и дальше история на миллион, автобус катает нас по полю и возвращает обратно к терминалу. Водитель говорит: "Все выходим обратно, самолёт без вас улетел", - сообщила в Facebook Aleksandra Korovnyk.

По ее словам, шокированные пассажиры вернулись на стойку регистрации, но там никто ничего не знал, люди паниковали, ведь у кого-то друзья, родственники уже улетели в Одессу.

В итоге история завершилась тем, что людей везли в Одессу на автобусе. В то же время социальных сетях поднялась буря. Народ искал виновных.

Некоторые предположили, что самолета и вовсе не было.

"Самолёт был. Мой муж с дочкой на нем улетел. А я со второй дочкой села во второй автобус. Когда он сказал, что дверь закрыли и идет на взлёт, я думала он шутит. Потому что такого не может быть. Мы все прошли регистрацию вовремя", -  прояснила ситуацию Tanya Babinets. 

"А мне вот другое интересно, почему никто в самолете кипишь не сделал? Выше Девушка писала, что ее муж с дочкой улетели, а она со второй дочкой осталась. Как муж нечего не сделал, как и другие пассажиры. Есть же пилот, стюардессы, все просто тупо молчали и спокойно себе полетели? Ситуация конечно нонсенс, у них есть списки всех людей, количество. Мне очень все это странно", - пишет Evgeniia-Żenia Davydenko.

Люди выявили, что никто на борту не следит, кто на самом деле сел в самолет.

"Оказывается, система онлайн-регистрации не работает в режиме логики: Никто на борту не проверяет, сидят ли зарегистрированные пассажиры или нет. Это - прокол самой компании, естественно. Но самим пассажирам от этого не легче", - отметила Zhanna Panchenko.

"Погодите, но ведь регистрирует на борт авиакомпания???? И ведет самолет тоже она. Как так может быть, что 30 человек не сели на борт, авиакомпания знает, что они зарегистрировались, но позволила самолёту улететь без них? Вы же там обеды резервируете, напитки...вы же знаете, сколько людей должно лететь...?", -  подлила масла в огонь Елена Носоненко.

Чуть позже в компании МАУ заявили, что данная ситуация произошла по ошибке сотрудников обслуживающей компании Aerohandling.

"Всем оставшимся пассажирам рейса PS055 будет предоставлено питание и автобус до Одессы", — сообщили в МАУ.

В свою очередь Олег Голохвастов, генеральный директор Aerohandling, которая обслуживала рейс PS55 в терминале Борисполя принес извинения за сложившуюся ситуацию и сообщил, что причиной сбоя в передаче информации стало состояние здоровья одного из сотрудников компании.

"Предварительный диагноз — микроинсульт. Мы прикладываем все усилия, чтобы максимально быстро исправить последствия этого случая и отправить пассажиров в Одессу", — сообщил Голохвастов.

Напомним, ранее Бориспольский экспресс сломался дважды за утро.

Также ранее в аэропорту Борисполь самолет потерпел аварию из-за жесткой посадки. Об инциденте сообщили пассажиры другого рейса, которому не разрешили приземлиться в Борисполе по причине аварии, перенаправив в Жуляны.

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