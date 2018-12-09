В аэропорту "Борисполь" самолет потерпел аварию из-за жесткой посадки - СМИ

Самолет получил повреждения / Фото: Главком

В международном аэропорту "Борисполь" произошла авария самолета авиакомпании Bravo Airways, который изначально следовал в киевский аэропорт "Жуляны".

Как сообщает Главком, об инциденте сообщили пассажиры другого рейса, которому не разрешили приземлиться в "Борисполе" по причине аварии, перенаправив в "Жуляны".

Отмечается, что из-за аварии была на некоторое время закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта "Борисполь", поэтому часть рейсов были направлены в Харьков и Одессу.

По неизвестной причине, прежде чем приземлится, один из самолетов кружил над аэропортом на протяжении часа.

/ Фото: Главком

На официальном сайте "Борисполя" никакой информации об инциденте обнародовано не было.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали обледенелые трассы, которые могут спровоцировать задержку рейсов.