В аэропорту "Борисполь" самолет потерпел аварию из-за жесткой посадки - СМИ

Лайнер изначально должен был приземлиться в "Жулянах".
В международном аэропорту "Борисполь" произошла авария самолета авиакомпании Bravo Airways, который изначально следовал в киевский аэропорт "Жуляны".
Как сообщает Главком, об инциденте сообщили пассажиры другого рейса, которому не разрешили приземлиться в "Борисполе" по причине аварии, перенаправив в "Жуляны".
Отмечается, что из-за аварии была на некоторое время закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта "Борисполь", поэтому часть рейсов были направлены в Харьков и Одессу.
По неизвестной причине, прежде чем приземлится, один из самолетов кружил над аэропортом на протяжении часа.
На официальном сайте "Борисполя" никакой информации об инциденте обнародовано не было.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали обледенелые трассы, которые могут спровоцировать задержку рейсов.