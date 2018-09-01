В Сочи в результате аварии самолета при посадке пострадали 18 человек

Авария самолета в Сочи / Russia

В ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи в результате аварии самолета Boeing 737-800 при посадке пострадали 18 человек, 11 из них госпитализировали в медицинские учреждения.

При этом воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, затем произошло возгорание левого и правого крыла самолета.

Один сотрудник аэропорта скончался от сердечного приступа по дороге в больницу, сообщает ТАСС.

Южная транспортная прокуратура РФ возбудила уголовное дело. По данным синоптиков, перед посадкой самолета, который выкатился со взлетно-посадочной полосы, была гроза, сильный дождь и шквалистый ветер в районе аэропорта в Сочи.

Напомним, ранее в России пассажирский самолет Airbus А-320 не смог приземлиться в Иркутске из-за непогоды, после чего экипаж по ошибке посадил его на строящуюся взлетно-посадочную полосу.