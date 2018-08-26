"Плохая погода и ошибка". В РФ пассажирский самолет посадили на недостроенную полосу — СМИ

В РФ самолет Airbus А-320 посадили на недостроенную взлетно-посадочную полосу, узнали журналисты / mind.ua

В ночь на субботу, 25 августа, в России пассажирский самолет Airbus А-320 не смог приземлиться в Иркутске из-за непогоды, после чего экипаж по ошибке посадил его на строящуюся взлетно-посадочную полосу аэропорта в столице Республики Бурятия — Улан-Удэ.

Инцидент произошел с бортом "Уральских авиалиний", который выполнял рейс из московского аэропорта "Домодедово", никто не пострадал, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Экипаж сообщил диспетчерам, что в связи с неблагоприятными метеоусловиями не сможет выполнить посадку в Иркутске и запросил запасной аэродром. Диспетчеры предложили посадить самолет на ближайшем аэродроме в Улан-Уде", — отметил собеседник.

Источник подчеркнул, что самолет выполнил посадку на строящуюся посолу, при том, что действующая располагалась параллельно в нескольких метрах и была свободна.

"На строящейся полосе ночью тестировали светосигнальное оборудование. Подсветка была включена. Лайнер от полетов отстранен, проводится его осмотр и экспертиза. Однако визуально внешних повреждений удалось избежать", — добавило агентство.

Напомним, в конце апреля СМИ писали, что в России в Химках Московской области при вылете из аэропорта "Шереметьево" молнии попали в два самолета. Узнать больше о случившемся можно здесь.