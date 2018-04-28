В России молнии попали в два самолета при вылете из "Шереметьево" — СМИ

В Российской Федерации в Химках Московской области при вылете из аэропорта "Шереметьево" молнии попали в два самолета.

Командиры Bombardier и Airbus А320 доложили в четверг днем, 26 апреля, с разницей менее часа о поражении бортов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, Bombardier пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт, а второе воздушное судно серьезных повреждений не получило.

"Небольшой самолет… бизнес-авиации выполнял рейс из Мюнхена с дозаправкой в "Шереметьево". После доклада командира о поражении молнией экипаж получил настоятельную рекомендацию вернутся в аэропорт вылета, чтобы оценить степень повреждений", — отмечается в материале.

Ранее СМИ писали, что в российском аэропорту "Домодедово" произошла накладка с рейсом авиакомпании "S7" в испанский город Аликанте — самолет так и не взлетел из-за того, что его дно пробили золотые слитки.