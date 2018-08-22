СМИ узнали, что в России в небе загорелся самолет с пассажирами: опубликовано видео

В России в небе загорелся пассажирский самолет, узнали СМИ / Скриншот с видео на youtube.com

В Российской Федерации в небе у пассажирского самолета Ту-204, который вылетел из Уфы в Сочи, загорелся левый двигатель.

Командир воздушного судна решил экстренно вернуться в Уфу и сесть на аэродроме, из которого борт вылетел, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, пассажиры и экипаж самолета в результате инцидента не пострадали.

"Экипажу... удалось благополучно посадить самолет в Уфе с горящим двигателем", — отметил собеседник.

Напомним, в конце апреля СМИ писали, что в России в Химках Московской области при вылете из аэропорта "Шереметьево" молнии попали в два самолета. Узнать больше о случившемся можно здесь.