Задержки авиарейсов и обледенелые трассы: Украину накрыли мощные снегопады

В субботу, 1 декабря, в Украине кроме западных областей, будет идти умеренный снег.

В Карпатском регионе уже выпало до 23 см снега, сильный снегопад ожидается в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Киевской областях.

Как сообщает Укравтодор на своей странице в Facebook, проезд по дорогам государственного значения обеспечен, заторов в движении из-за ненадлежащего состояния дорог нет.

Снег умеренной интенсивности падает в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях, где высота снежного покрова составляет 10-20 см.

Небольшой снег наблюдается в Житомирской, Черниговской, Винницкой, Волынской, Ривненской, Хмельницкой, Донецкой и Херсонской областях, где выпало от 2 до 10 см снега.

Сложные погодные условия - в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, где идет снег с дождем при минусовой (-2-6°С) температуре воздуха с образованием гололеда на дорожном покрытии.

Дорожные предприятия работают в круглосуточном режиме. К оперативному обеспечению проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями привлечены 1079 единиц техники и 1354 рабочих, в дежурном режиме - 786 единиц техники и 1094 рабочих.

По сообщению УкрГМЦ 1 декабря днем в Украине, кроме западных областей, умеренный снег, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях местами сильный снег, днем в Приазовье местами гололед, налипание мокрого снега, в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м/с, метели. На дорогах большинства областей гололедица.

Наибольший в Украине международный аэропорт "Борисполь" предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов, запланированных на сегодня, в связи с ухудшением погодных условий, сообщается на странице аэропорта в Facebook.

"Плотные снежные осадки ночью обеспечили нас значительной работой. Идет очистка перрона и взлетных полос, деайсинг обработка самолетов. Соответственно, подготовка к вылету/прилету занимает больше времени, чем обычно. Возможны изменения в расписании рейсов. Рассчитываем на ваше понимание - эти меры принципиально важны для организации безопасности полетов. Данный режим работы будет соблюдаться на периоды борьбы с последствиями снегопада", - говорится в сообщении.

В Киеве в уборке снега задействовано почти 360 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе горгосадминистрации со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

"358 единиц спецтехники и бригады по ручной уборке предприятий "Киевавтодора" с вечера 30 ноября не прекращают уборку улиц и дорог столицы от снега", - сказано в сообщении.

В коммунальной корпорации уверяют, что в течение всей ночи на дорогах столицы работала очистительная техника с отвалами и щетками. Первоначально уборка и обработка посыпочными материалами проводилась на улицах со сложными условиями движения, главных магистралях, мостах, спусках и подъемах, улицах, по которым проходят маршруты движения общественного транспорта.

В Киеве и области в субботу из-за снегопада выросло количество дорожных аварий, сообщили в пресс-службе полиции региона.

За первую половину дня в области произошло три десятка ДТП, в которых пострадали три человека. В остальных случаях механическими повреждениями отделались автомобили.

Напомним, ранее синоптики рассказали, где в Украине ждать похолодания до – 20 градусов.