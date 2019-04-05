"Едем стоя": Бориспольский экспресс сломался дважды за утро

Пассажиры Бориспольского экспресса сообщили о новой поломке поезда, отправлявшегося в аэропорт.

Как рассказал в Facebook Роман Маселко, оказавшийся пассажиром утреннего поезда, экспресс не смог уехать вовремя в рейс из-за поломки.

"Поезд в 8:17. Зашли, нашли место. Кстати, мест для ребенка и коляски не так много. Проходы очень узкие. Но этот поезд все-таки не поехал - сломались двери. Приехал следующий. Людей уже собралось достаточно. И у этого тоже одни двери не открылись. Пока перешли на другие, все места заняты. Поэтому едем стоя", - написал он.

Напомним, в Мининфраструктуры объяснили частые поломки Бориспольского экспресса.

Ранее СМИ сообщали, что при реализации проекта экспресса Киев - Борисполь из бюджета были украдены миллионы гривен.