"Опять зрада": экспресс Киев - Борисполь сломался в пятый раз

29 декабря 2018, 11:26

Ему на помощь пригнали другой состав.

Kyiv Boryspil Express
Первые лица страны выступают на открытии Бориспольского экспресса / УНИАН

Скоростной экспресс Киев - Борисполь заглох в районе Дарницы, ему на помощь пригнали другой состав.

Об этом сообщил журналист Влад Антонов в Facebook.

"Опять зрада: скоростной хайперлуп Киев - Борисполь поломался и заглох на Дарнице. На помощь приехал второй хиперлуп, пока не поломался", - написал Антонов.

facebook.com/vlad.life

Стоит отметить, что это уже пятый случай поломки поезда. Первый произошел 1 декабря, на второй день работы экспресса. 4 декабря поезд снова заглох. После этого поезд ломался еще дважды.

Ранее СМИ сообщали, что при реализации проекта экспресса Киев - Борисполь из бюджета были украдены миллионы гривен.

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Киев Украина Борисполь Бориспольский экспресс
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