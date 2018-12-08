На строительстве экспресса "Киев-Борисполь" украли миллионы гривен - СМИ

8 декабря 2018, 15:53

Никому неизвестные ООО, зарегистрированные в обычных квартирах, неожиданно набрали госконтрактов суммой на десятки миллионов.

Экспресс Киев - Борисполь
Экспресс Киев - Борисполь / УНИАН

При строительстве экспресса "Киев-Борисполь" из государственного бюджета были украдены миллионы гривен.

Так, после назначения Романа Веприцкого директором "Південно-Західної залізниці" тендеры по благоустройству и обустройству стало получать ООО "Рилейд"; контора, которая прописана в обыкновенной киевской квартире, за несколько месяцев набирает контрактов на колоссальную сумму в 28 миллионов гривен, пишет "Зеркало недели".

Точно также, без тендера, "ПЗЗ" заключила прямой контракт на 3 миллиона гривен с ООО "Петро Сервис", прописанное по еще одному адресу массовой регистрации - г. Харьков, пр-т Московский, № 199. По этому адресу зарегистрировано еще 130 юридических лиц, а ни до, ни после этого "Петро Сервис" не получал государственных контрактов.

Однако это еще цветочки: самой большой аферой, пишет издание, стала разработка специального билетного сервиса для маршрута "Киев-Борисполь".

"Укрзализныця" имеет собственный билетный сервис; он располагается по электронному адресу booking.uz.gov.ua. Разработанный еще в 2017 году, со всеми обновлениями и расширением функционала он обошелся УЗ в сумму около 6,5 миллионов гривен. При этом билетный сервис обеспечивает возможность покупки билета на любой маршрут УЗ - любой, кроме "Киев-Борисполь".

Читайте также"Втоптали в го*но идею": в соцсетях рассказали о новой поломке "экспресса" в БориспольДело в том, что в УЗ решили, что "Бориспольскому экспрессу" нужен отдельный, собственный билетный сервис, разработку которого оценили в 21 миллион гривен - что в 3,5 раза дороже разработки билетного сервиса, охватывающего всю страну, а не один отдельный маршрут.

Новый сервис, разработку которого поручили ООО "Виртуальные технологии и системы", разместился на домене travel.uz.gov.ua; после публикации ссылка на этот домен "неожиданно" оказалась недоступной, однако отмечается, что как минимум внешне он ничем не отличался от "основного" билетного сервиса УЗ booking.uz.gov.ua.

Найди 10 отличий
Найди 10 отличий / скриншот

Скорее всего, после утечки в прессу УЗ и ООО "Виртуальные технологии и системы" придется, по крайней мере внешне, вносить изменения в "новый" сервис, что займет определенное время.

Возможно, именно поэтому билеты на "Киев-Борисполь" пока нельзя купить онлайн, пишет издание.

Напомним, экспресс Киев – Борисполь сломался на следующий день после торжественного открытия.

Позже стало известно о том, что поезд сломался во второй раз из-за неполадок с двигателем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев Борисполь Укрзализныця афера Экспресс
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
17:36
Порошенко рассказал, когда подпишет закон о непродлении Договора о дружбе с РФ
17:10
Российская танковая армада возле украинские границ попала на спутниковые снимки
16:57
Автокефалия УПЦ: Вселенскому патриарху угрожают из Москвы – Порошенко Видео
16:44
"Они хотят Трампа": американский президент потроллил Макрона из-за протестов в Париже
16:34
На акции "желтых жилетов" в Париже развернули флаг "ДНР"
16:18
В Париже начали появляться первые баррикады - фото Фото
16:10
Праздничное настроение уже сейчас: топ-10 рождественских песен Видео
15:59
Белорус рассказал, как стал героем фейка на росТВ Видео
15:53
На строительстве экспресса "Киев-Борисполь" украли миллионы гривен - СМИ
15:29
"Втоптали в го*но идею": в соцсетях рассказали о новой поломке "экспресса" в Борисполь Видео
15:19
Литва первой в Евросоюзе и НАТО ввела против РФ санкции Видео
15:12
"Ночной плюс": в Киеве ощутимо потеплеет — синоптики Видео
15:07
"Слава украинцам": в Польше сорвали концерт хора армии РФ Видео
15:04
"Еще бы догола разделась": Леся Никитюк "ушла в отрыв" на отдыхе Видео
14:33
Бой Ломаченко – Педраса: названы гонорары украинца и его соперника Видео
14:08
Психолог объяснила разницу между нездоровым нарциссизмом и любовью к себе Видео
13:59
Агрессия РФ в Керченском проливе: Порошенко хочет закрыть порты ЕС и США для российских судов Видео
13:57
"Каждый выбрал свой путь": Тина Кароль высказалась о Лободе и Лорак, которые выступают в России Видео
13:40
Ломаченко - Педраса: где и когда смотреть бой Видео
13:23
Ломаченко – Педраса: украинец перевесил соперника на церемонии взвешивания Фото Видео
13:08
"Я ваша богиня": Настя Каменских ошеломила дерзким заявлением Видео
12:58
Новые столкновения в Париже: полиция разгоняет "желтые жилеты", сотни задержанных Фото Видео
12:51
"Нас приучают к мысли, что необходима война": Тина Кароль высказалась о военном противостоянии с Россией Видео
12:20
В ФСБ заявили об отсутствии пулевых ранений у захваченных украинских моряков Видео
12:13
Надю Дорофееву высмеяли за фото с "гламурными гантельками" Видео
11:41
Офицер ВСУ назвал новую жертву агрессии Путина Видео
11:38
В ФСБ испугались за Крымский мост: обвинили Киев в подготовке провокаций Видео
11:12
"Надо было ноги раздвинуть": Анастасия Волочкова покрасовалась в откровенном наряде
11:11
Представителям пяти профессий грозит рак — врач Видео
11:10
В Литве оценили вероятность усиления присутствия кораблей НАТО в Черном и Азовском морях Видео
10:46
"Тупой и ленивый": Трамп нелестно отозвался о бывшем госсекретаре США
10:42
Появились первые кадры новоиспеченной мамы Регины Тодоренко с сыном Видео
10:29
Психолог дала рецепт прекращения семейных ссор Видео
10:22
В центре Хмельницкого разбили мемориальную доску с фото Героев Небесной Сотни и погибших воинов АТО Фото
10:04
Гвоздик объяснил, из-за чего Стивенсон попал в больницу Видео
10:03
Будут убивать за Украину: армия не позволит заключить мир с Россией мнение
09:54
Девушка дня Instagram: загадочная красотка Мисс Бо Фото
09:53
Мишени для разведки: Мэй утвердила "черный список" российских олигархов - СМИ Видео
09:39
На форме десантника на фото с Порошенко заметили эмблему дивизии СС Видео
09:26
"Неизвестное вещество, паника, давка": в Италии в ночном клубе погибли шесть человек Фото Видео
09:25
Россияне будут счастливы отдать Крым Украине мнение
08:56
Нардеп назвал условие входа кораблей США в Азовское море Видео
08:32
Назарбаев раскрыл планы Путина по Донбассу Видео
08:07
Светлана Лобода восхитила снимком с голой грудью Видео
07:42
"Пытки под музыку": Ницой объяснила, почему в Украине нужно запретить российскую попсу Видео
07:37
Когда бой Ломаченко-Педраса: где пройдет и где смотреть
07:20
"Несогласных — в автозаки": журналист спрогнозировал, когда Россия вернет Крым Украине Видео
07:14
Медики рассказали о "бесшумном убийце" секса
06:54
Путин готовит полномасштабную войну с Украиной мнение
06:33
Уход Меркель: астролог рассказал, что ждет Германию
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять