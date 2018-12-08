На строительстве экспресса "Киев-Борисполь" украли миллионы гривен - СМИ

Экспресс Киев - Борисполь / УНИАН

При строительстве экспресса "Киев-Борисполь" из государственного бюджета были украдены миллионы гривен.

Так, после назначения Романа Веприцкого директором "Південно-Західної залізниці" тендеры по благоустройству и обустройству стало получать ООО "Рилейд"; контора, которая прописана в обыкновенной киевской квартире, за несколько месяцев набирает контрактов на колоссальную сумму в 28 миллионов гривен, пишет "Зеркало недели".

Точно также, без тендера, "ПЗЗ" заключила прямой контракт на 3 миллиона гривен с ООО "Петро Сервис", прописанное по еще одному адресу массовой регистрации - г. Харьков, пр-т Московский, № 199. По этому адресу зарегистрировано еще 130 юридических лиц, а ни до, ни после этого "Петро Сервис" не получал государственных контрактов.

Однако это еще цветочки: самой большой аферой, пишет издание, стала разработка специального билетного сервиса для маршрута "Киев-Борисполь".

"Укрзализныця" имеет собственный билетный сервис; он располагается по электронному адресу booking.uz.gov.ua. Разработанный еще в 2017 году, со всеми обновлениями и расширением функционала он обошелся УЗ в сумму около 6,5 миллионов гривен. При этом билетный сервис обеспечивает возможность покупки билета на любой маршрут УЗ - любой, кроме "Киев-Борисполь".

Читайте также"Втоптали в го*но идею": в соцсетях рассказали о новой поломке "экспресса" в БориспольДело в том, что в УЗ решили, что "Бориспольскому экспрессу" нужен отдельный, собственный билетный сервис, разработку которого оценили в 21 миллион гривен - что в 3,5 раза дороже разработки билетного сервиса, охватывающего всю страну, а не один отдельный маршрут.

Новый сервис, разработку которого поручили ООО "Виртуальные технологии и системы", разместился на домене travel.uz.gov.ua; после публикации ссылка на этот домен "неожиданно" оказалась недоступной, однако отмечается, что как минимум внешне он ничем не отличался от "основного" билетного сервиса УЗ booking.uz.gov.ua.

Найди 10 отличий / скриншот

Скорее всего, после утечки в прессу УЗ и ООО "Виртуальные технологии и системы" придется, по крайней мере внешне, вносить изменения в "новый" сервис, что займет определенное время.

Возможно, именно поэтому билеты на "Киев-Борисполь" пока нельзя купить онлайн, пишет издание.

Напомним, экспресс Киев – Борисполь сломался на следующий день после торжественного открытия.

Позже стало известно о том, что поезд сломался во второй раз из-за неполадок с двигателем.