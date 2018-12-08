"Втоптали в го*но идею": в соцсетях рассказали о новой поломке "экспресса" в Борисполь

Экспресс Киев - Борисполь пришлось тащить на прицепе / Фейсбук А.Давиденко

Экс-депутат Киевсовета Алексей Давиденко сообщил о новой поломке распиаренного экспресса Киев – Борисполь.

По его словам, на этот раз поезду не удалось даже выехать за пределы Киева. После чего приехавший локомотив выполнял функцию тягача.

"Когда он сломался первый раз, я подумал - с кем не бывает. Переволновались. Когда он сломался второй раз, я подумал - всякое бывает. Недосмотрели. А сегодня утром он сломался в очередной раз и я подумал - какой стыд и позор", – пишет Давиденко.

При этом он отметил, что из-за очередной поломки экспресса его знакомая, которая оказалась в злополучном поезде, попала в аэропорт на час позже от заявленного времени.

"Экспресс в аэропорт, который не в состоянии вовремя приехать - это все равно что внезапно выключающийся свет в операционной во время операции. То, что должно было стать быстрым и удобным, стало медленным и проблемным. Ну не пиарьтесь вы раньше времени. Ну не гоните лошадей чтобы побыстрее перерезать красную ленточку… Добрые дела любят тишину. А вы орете о них на всех углах, а потом имеете бледный вид.

Втоптали в го*но идею", - добавил Давиденко в Facebook.

Напомним, экспресс Киев – Борисполь сломался на следующий день после торжественного открытия.

Позже стало известно о том, что поезд сломался во второй раз из-за неполадок с двигателем.