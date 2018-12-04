Экспресс Киев-Борисполь снова до аэропорта тянул на буксире локомотив

Экспресс оказался весьма ненадежным транспортом для поездки в аэропорт / Фото: Facebook/Форум железнодорожников Украины

Железнодорожный экспресс Киев – аэропорт Борисполь 4 декабря сломался во второй раз с начала своего курсирования из-за неполадок с двигателем.

"Поезд Киев-аэропорт Борисполь заглох на перегоне Дарница-Фармацевтическая. Не запустится двигатель", - написал пассажир Михаил Макаренко в Facebook-группе "Форум железнодорожников Украины".

Позже в комментариях он добавил, что двигатель все же удалось запустить, однако рельсовый автобус Pesa 620М-011 так и не поехал. В аэропорт многострадальный экспресс на буксире притянул локомотив, однако произошло это с 30-минутным опозданием.

/ Фото: Facebook/Форум железнодорожников Украины

В Укрзализныце прокомментировали инцидент, заявив, что "выясняются обстоятельства, анализируются причины, принимаются меры".

Как ранее сообщалось, запущенный в пятницу, 30 ноября, железнодорожный экспресс из Киева в международный аэропорт "Борисполь" (Kyiv Boryspil Express) сломался 1 декабря.