"Временные технические трудности": Омелян объяснил, почему "Бориспольский экспресс" постоянно ломается

"Бориспольский экспресс" / УНИАН

Глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян объяснил регулярные поломки состава "Бориспольский экспресс" трудно проходящей обкаткой поездов польского производства в реалиях украинских железных дорог.

"Когда мы говорим о таких технических трудностях — они объективны. Тем не менее из более чем 500 поездок мы имеем четыре поломки. Я считаю, это менее 1%", — цитирует чиновника портал "Українські Новини".

Кроме того, Омелян признал, что "Бориспольский экспресс" составлен из вагонов десятилетнкй давности.

Напомним, поезд, курсирующий между вокзалом "Киев-Пассажирский" и аэропортом "Борисполь" запустили в 30 ноября. Однако уже на следующий день "Бориспольский экспресс" сломался по дороге и его пришлось брать на буксир. Через несколько суток ситуация с поломкой поезда повторилась.