Замена Банковой: журналисты показали фото места, куда переезжает Зеленский

Журналисты назвали наиболее вероятный вариант переезда офиса президента с улицы Банковой.

Администрация украинского президента Владимира Зеленского с улицы Банковой может перебраться в конгрессно-выставочный центр Парковый, который еще называют "вертолетной площадкой Януковича".

Такая возможность сейчас обсуждается с юристами, пишет LIGA.net со ссылкой на источники в команде президента.

"С юристами какое-то общение есть. Но оно идет по поводу аренды площадей. Вопроса цифр сейчас нет, поскольку нет концепции. Они сами не знают, чего хотят", – рассказал источник.

Судьба старого здания на Банковой пока также неизвестна. Возможно, его сдадут в аренду или откроют там музей.

Ранее экс-замглавы АП времен Порошенко Дмитрий Шимкив оценивал переезд Администрации в "десятки миллионов долларов". Однако в пресс-службе Зеленского такие суммы назвали завышенными.

"Позолоченный декор, лепку, кожаную мебель, гардины и дубовые панно мы перевозить не собираемся", – заверили в АП.

Команда Зеленского также собралась реформировать и структуру АП – после соответствующего аудита. Не исключается даже сокращение штата. На момент смены власти максимальная численность работников АП могла быть 432 человека.

Ранее сообщалось, что Зеленский открыл ворота, которые ограничивали доступ к Администрации на улице Банковая в Киеве.