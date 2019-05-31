Стало известно, когда Рада займется законом о каннабисе

Каннабис / Reuters



Депутаты Верховной Рады примут к рассмотрению законопроект о легализации в стране медицинского каннабиса на будущей неделе - 6 июня.

Такую информацию во время своего выступления на Международной медицинской каннабис-конференции озвучил нардеп Александр Опанасенко, сообщает Громадське.

Народный избранник отметил, что все фракции и группы Рады трудятся над тем, чтобы законопроект стал первым вопросом на рассмотрении 6 июня. "Есть ожидания, что в этот день будет достаточно народных депутатов для того, чтобы проголосовать и принять его в первом чтении. А если удастся, если найдется компромисс, возможно, даже в целом", — подытожил Опанасенко.

Напомним, ранее, в минувшем году, каннабис по рецепту начали отпускать в Великобритании. Кроме того, стало известно, что выпуск напитков с каннабисом наладить легендарная корпорация Coca-Cola.