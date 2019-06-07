Луценко открыл уголовные дела после заявлений Кучмы о Донбассе на переговорах в Минске

Юрий Луценко / УНИАН

Генпрокуратура открыла три уголовных производства - после недавних переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию военного конфликта на Донбассе в Минске.

"В последние дни мне просто не дают спать несколько сообщений наших представителей в Минске, а теперь уже и из главных кабинетов про совсем другую реакцию касаемо этих событий. Сегодня я с удивлением узнал, что, оказывается, россияне утратили какой-то контроль над террористическими группировками в Донецкой и Луганской области. Это не так", - заявил генпрокурор Юрий Луценко в специальном видеообращении.

По его словам, ГПУ возбудила уголовные производства - по подготовке к финансированию терроризма, по подготовке к препятствованию деятельности ВСУ в особый период и по факту госизмены.

"В последние дни мне просто не дают спать несколько сообщений наших представителей в Минске, а теперь уже и из главных кабинетов про совсем другую реакцию касаемо этих событий. Сегодня я с удивлением узнал, что, оказывается, россияне утратили какой-то контроль над террористическими группировками в Донецкой и Луганской области. Это не так", - сказал Юрий Луценко и подписал видеообращение одной фразой: "Предупреждение для реваншистов и капитулянтов - Закон один для всех".

Напомним, ранее представитель Украины в ТКГ на переговорах в Минске озвучил новые инициативы по урегулированию конфликта на Донбассе - с отменой торговой блокады и прекращением ответного огня.