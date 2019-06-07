Посольство США посоветовало американцам остерегаться выборов в Верховную Раду

Посольство США / УНИАН

Американское посольство в Украине рекомендует гражданам США избегать скопления людей и митинги в Украине - из-за приближающихся досрочных выборов в Верховную Раду.

Соответствующее сообщения опубликовано на официальном интернет-портале диппредставительства.

"Ожидается, что парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля. Риск насилия усиливается во время избирательных периодов и в процессе подготовки предыдущих выборов связанные с выборами демонстрации привели к насилию", - говорится в тексте. Именно поэтому американские дипломаты рекомендуют гражданам США в Украине избегать массовых собраний и мест скопления людей - из-за усиленного полицейского патрулирования, перекрытия улиц, ограничения и обысков.

Напомним, ранее в посольстве США в Украине рассказали, кто прибыл в Киев на смену послу Мари Йованович.