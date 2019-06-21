Главные новости 21 июня: основная версия гибели Тымчука и шокирующие детали убийства Даши Лукьяненко

Стала известна основная версия гибели Дмитрия Тымчука / Главред

В пятницу, 21 июня, стало известно, какую версию гибели нардепа, координатора группы Информационное сопротивление Дмитрия Тымчука следствие считает основной.

Кроме того, появились шокирующие детали убийства в Одесской области 11-летней Даши Лукьяненко.

Также синоптики предупредили, что в некоторых областях Украины сегодня ожидается экстремальная погода.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 21 июня.

Основная версия гибели Дмитрия Тымчука

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что следствие считает самоубийство основной версией гибели Дмитрия Тымчука. По словам спикера, близкие народного избранника рассказали, что в последнюю неделю жизни он не выходил из дома.

Шокирующие детали убийства Дарьи Лукьяненко

Главред пообщался со старшим братом подозреваемого в убийстве девочки Николая Тарасова. Собеседник сказал, что возможный злоумышленник делал вид, как будто хочет помочь искать ребенка.

"В четверг, 13-го (июня — Ред.), Дашка пропала, а 14-го — мама с давлением 190 на 120 пошла ее искать. И брат видел, в каком она состоянии, видел, что двое суток она вообще не спала, но ходил и улыбался", — заявил родственник подозреваемого.

Экстремальная погода в Украине

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что 21 июня в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Еще синоптики предупредили, что до 23 июня на большей части территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.