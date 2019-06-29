В Украине накрыли "историческую" партию контрабандных сигарет, опубликованы фото и видео

Найдена крупнейшая партия контрабандных сигарет в истории независимой Украины / ssu.gov.ua

В городе Мукачево Закарпатской области правоохранители нашли самую крупную партию контрабандных сигарет в истории независимой Украины.

По предварительным подсчетам, найдены контрабандные сигареты на сумму в 70 млн гривен, говорится на сайте Государственного бюро расследований.

В Службе безопасности Украины сообщили, что был перекрыт мощный канал контрабанды сигарет в Европейский союз.

"Во время обыска в одном из складских помещений в… Мукачево следователи ГБР обнаружили и изъяли ящики с сигаретами без марок акцизного налога. Тогда же поступила информация о нахождении на территории автостоянки… транспортных средств, в которых также находились сигареты неизвестного происхождения без соответствующих акцизных марок", — отметили в Бюро.

В ведомстве добавили, что с четверга по субботу, 27-29 июня, правоохранители провели 11 обысков указанных авто, которые были с прицепами и полуприцепами. "Во время них изъята самая крупная партия контрабандных сигарет в истории независимой Украины", — говорится в сообщении.

Оперативники СБУ выяснили, что организованная группа лиц, связанная с международными преступными группировками, наладила поставки в Украину сигарет известных мировых брендов вне таможенного контроля без уплаты налогов.

"В дальнейшем дельцы планировали транспортировать продукцию в страны Евросоюза через государственную границу в Закарпатской области, часть реализовать на черном рынке в нашей стране", — добавили в спецслужбе.

Также опубликованы фото и видео, на которых запечатлены контрабандные сигареты

Ранее в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что в Волынской области трое украинцев за две ходки в десятках мешков пытались вывезти в Беларусь почти тонну сала.