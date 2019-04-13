Украинцы пытались контрабандой вывезти в Белоруссию почти тонну сала

В Волынской области трое граждан Украины за две ходки пытались вывезти в Белоруссию 800 кг сала.

Как информирует пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, украинские пограничники задержали трех жителей Шацкого района без удостоверения личности.

У мужчин выявили 28 мешков сала, которые были разделены на две подводы. Пограничники продукт изъяли, сообщив и происшествии в правоохранительные органы.

Противозаконные действия правонарушителей были отражены в админпротоколах. Контрабандистов сала обвинили в нарушении пограничного режима и незаконном пересечении границы. По факту инцидента начато разбирательство и стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, глава Генпрокуратуры Юрий Луценко констатировал, что ФСБ РФ перекрыла все схемы контрабандных поставок комплектующих для Укроборонпрома.