"Запретить х**й и п**ду": Подервянский прокомментировал закон о матах

Писатель считает, что в Украине нужно ввести запрет на некоторые предметы и одно действие.
Украинский писатель и художник Лесь Подервянский прокомментировал закон о матах — предложил запретить в нашей стране х**й и п**ду.
Литератор послал на**й некоторые СМИ, которые попросили его дать комментарий насчет закона о матюках, написал журналист, замгендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев в Twitter.
Также он передал официальный комментарий писателя относительно закона о дематюкации.
"Здесь нужно запретить не слова, а предметы и действие — х**й, п**ду и е****ся. И все будет хорошо!" — полагает Подервянский.
Ранее сообщалось, что нардеп Ольга Богомолец внесла в Верховную Раду законопроект о дематюкации украинского языка. Позже политик объяснила, что проект закона инициирован для предотвращения употребления ненормативной лексики в публичном пространстве.