"Запретить х**й и п**ду": Подервянский прокомментировал закон о матах

Лесь Подервянский высказался насчет закона о матюках / Скриншот видео с youtube.com

Украинский писатель и художник Лесь Подервянский прокомментировал закон о матах — предложил запретить в нашей стране х**й и п**ду.

Литератор послал на**й некоторые СМИ, которые попросили его дать комментарий насчет закона о матюках, написал журналист, замгендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев в Twitter.

Также он передал официальный комментарий писателя относительно закона о дематюкации.

"Здесь нужно запретить не слова, а предметы и действие — х**й, п**ду и е****ся. И все будет хорошо!" — полагает Подервянский.

Ранее сообщалось, что нардеп Ольга Богомолец внесла в Верховную Раду законопроект о дематюкации украинского языка. Позже политик объяснила, что проект закона инициирован для предотвращения употребления ненормативной лексики в публичном пространстве.