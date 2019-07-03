"Украинцы никогда не матерились": Богомолец во всеуслышание объяснила цель закона о матерщине

Богомолец заявила, что украинцы никогда не матерились / УНИАН

Законопроект о дематюкации украинского языка инициирован с целью предотвращения употребления ненормативной лексики в публичном пространстве, заявила автор проекта закона, депутат Ольга Богомолец во время выступления в Верховной Раде в среду, 3 июля.

"Этот закон исключительно о публичных лицах. О публичном пространстве и о средствах массовой информации. В этом законе предлагается дать определение сквернословию, определение алфавитного порядка слов, которые нельзя употреблять в публичном пространстве публичным лицам", - сказала Богомолец.

Кроме того, нардеп Богомолец убеждена, что средства массовой информации впредь также должны нести ответственность, если ретранслируют нецензурную лексику спикеров.

Также нардеп подчеркнула, что законопроект является частью борьбы за чистоту украинского языка.

Читайте такжеЗакон про мат: что нужно знать и как будут штрафовать за нецензурную лексику"Принимать закон об украинском языке и не вычищать язык от совершенно несвойственных украинской культуре... это не наш, не украинский, это еще один аспект. Украинцы никогда не матерились и не употребляли ругань ниже пояса", - резюмировала депутат.

Напомним, ранее сообщалось, нардеп Богомолец внесла закон о дематюкации и получила на орехи в Сети.