"Украинцы никогда не матерились": Богомолец во всеуслышание объяснила цель закона о матерщине

3 июля 2019, 16:04

СМИ впредь также должны нести ответственность, если ретранслируют нецензурную лексику спикеров, убеждена Богомолец.

Богомолец
Богомолец заявила, что украинцы никогда не матерились / УНИАН

Законопроект о дематюкации украинского языка инициирован с целью предотвращения употребления ненормативной лексики в публичном пространстве, заявила автор проекта закона, депутат Ольга Богомолец во время выступления в Верховной Раде в среду, 3 июля.

"Этот закон исключительно о публичных лицах. О публичном пространстве и о средствах массовой информации. В этом законе предлагается дать определение сквернословию, определение алфавитного порядка слов, которые нельзя употреблять в публичном пространстве публичным лицам", - сказала Богомолец.

Кроме того, нардеп Богомолец убеждена, что средства массовой информации впредь также должны нести ответственность, если ретранслируют нецензурную лексику спикеров.

Также нардеп подчеркнула, что законопроект является частью борьбы за чистоту украинского языка.

Читайте такжеЗакон про мат: что нужно знать и как будут штрафовать за нецензурную лексику"Принимать закон об украинском языке и не вычищать язык от совершенно несвойственных украинской культуре... это не наш, не украинский, это еще один аспект. Украинцы никогда не матерились и не употребляли ругань ниже пояса", - резюмировала депутат.

Напомним, ранее сообщалось, нардеп Богомолец внесла закон о дематюкации и получила на орехи в Сети.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
законопроект матерщина Ольга Богомолец матюки новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:15
Свитолине подфартило на Уимблдоне
17:11
В Запорожье ревнивец облил девушку горючей смесью и поджег
17:10
"Госматюкнадзор, похабные анекдоты и запрет х*я": закон о матах "агента Кремля" Богомолец подорвал соцсети
17:00
"Запретить х**й и п**ду": Подервянский прокомментировал закон о матах Видео
16:49
Мисс Украина 2019: в первом испытании девушки возились в грязи и бегали Видео
16:41
Джон Джонс vs Тиаго Сантос: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров
16:31
Доктор Комаровский посоветовал, как приучить ребенка пить воду Видео
16:28
"Нашего х*я крюк": Ирена Карпа прокомментировала антиматерный закон и вспомнила письмо казаков турецкому султану
16:26
Задушил и вышвырнул в выгребную яму: на Одесчине отец зверски убил сына
16:05
Украину зальет дождями: синоптики назвали даты Фото Видео
16:04
"Украинцы никогда не матерились": Богомолец во всеуслышание объяснила цель закона о матерщине Видео
16:02
Алибасов попал в реанимацию: чем он отравился на самом деле
15:57
Моральний фіговий листочок, або Про що мовчить автор закону про матюки мнение
15:50
У Европарламента новый президент – журналист Сассоли из Италии: что о нем известно
15:30
Строительство нового Шулявского моста: Кличко назвал большую помеху
15:16
Наследник правителя ОАЭ умер во время оргии от передоза
15:15
Путин одобрил: Россия "заморозила" ракетный договор с США
15:13
Представители Оппоблока помогут Кривому Рогу, который пострадал от урагана актуально
15:10
"Я мешаю?": "политический дачник" Климкин стер в порошок внешнюю политику Зеленского
15:00
В Верховном Суде обьяснили решение с регистрацией в нардепы Клюева и Шария Видео
14:37
Сваты с Путиным и Сталиным: Госкино снова готовит запрет сериала Фото Видео
14:06
Диетолог развенчала миф о питье во время еды
14:05
Встречали на коленях: в Херсоне провожают в последний путь убитую боевиками медика Фото Видео
13:47
Пока муж не видел: Дорофеева показала сиськи Позитиву Фото
13:46
Волкер лестно высказался о встрече с Зеленским Фото
13:21
Синоптик спрогнозировала в Украине погоду-"конфетку" Видео
13:17
На Харьковщине в масштабном ДТП погибла супружеская пара: ребенок остался сиротой
13:17
Досрочные выборы в Раду: украинские букмекеры рассказали, кто лидер парламентской гонки
13:14
A$AP Rocky попал в обезьянник: подробности ареста Видео
12:33
Закон про мат: что нужно знать и как будут штрафовать за нецензурную лексику
12:31
Курс валют на 3 июля: реванш гривны в бою с долларом и евро
12:14
Пугачева пойдет под суд
12:12
"Геть Башенко": активисты проведут акцию в поддержку оскорбленной спортсменки
12:10
Главные новости 3 июля: Антироссийский демарш Лукашенко и дематюкация от Богомолец
11:45
Зеленский прикинул, сколько денег нужно будет на восстановление Донбасса после войны
11:44
"Леська писька": Леся Никитюк в крошечном бикини свела с ума откровенным фото
11:43
Во Львове в маршрутке 19-летний парень устроил стрельбу Фото
11:28
Известная спортсменка попала в больницу
11:20
Премьер Нидерландов признался в том, что секретничал с Путиным по поводу сбитого Боинга
11:05
Как вышедшие из под контроля Кремля боевики пытаются сорвать мирный процесс мнение
10:37
Из-за непогоды в Украине остались без света более полутысячи населенных пунктов
10:16
"Вместо яиц чесать мову": Нардеп Богомолец внесла закон о дематюкации и получила на орехи в Сети
09:57
Масштабные пробки сковали Киев: какие улицы "застыли" 3 июля
09:49
Зеленский оказался на очень опасном пятачке мнение
09:37
"Настоящий олень", который проехался по мосту Кличко, отделался штрафом в 765 гривен Видео
09:30
Российский спортсмен скончался на соревнованиях в Финляндии
09:22
"Путин - х*йло" и F*ck Putin: Грузины экспрессивно отобрали у туристов из РФ георгиевскую ленту - видео
08:59
Украинский футболист перешел в испанский клуб
08:58
Солнечное затмение 2 июля: потрясающие фото и видео уникального явления Фото Видео
08:48
Аваков "на пальцах объяснил" ЦИК, почему экс-главу АП Януковича нужно снять с выборов в Раду
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять