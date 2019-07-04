Скандал в Ровно: на вызов в скорой ездил пьяный фельдшер

4 июля 2019, 10:58

По результатам теста содержание алкоголя в крови медика превысило норму в 14 раз.

скорая
В Ровно на вызов в скорой ездил пьяный фельдшер / Скриншот

В Ровно произошел скандал с фельдшером, который ездил на вызов в состоянии алкогольного опьянения.

Как передает ТСН, прохожие вызвали полицию, которая попыталась освидетельствовать медика.

При этом свидетели происшествия пожаловались, что от фельдшера исходил характерный запах спиртных напитков, при этом сам медик утверждал, что употреблял алкоголь раньше.

"Он хотел закрыться в скорой, уйти на станцию, откуда выезжают скорые, клялся, что и капли не выпил на работе", - рассказывают правоохранители.

Отметим, что по результатам теста содержание алкоголя в его крови превышает норму почти в 14 раз.

Позже выяснилось, что подобный "алковыезды" у него случались регулярно.

Напомним, ранее в Киеве врачей обвиняют в издевательствах над больным годовалым ребенком.

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