Скандал в Киеве: врачей обвиняют в издевательствах над больным годовалым ребенком

Врачей обвинили в издевательствах над ребенком / УНИАН

В Киеве произошел скандал в одной из детских больниц: медперсонал с матами и криками вставляли в руку маленькой девочки катетер.

По словам матери ребенка Валерии Квасневской, медсестра забрала ребенка в отдельный кабинет и заперлась изнутри.

Свою дочь женщина увидела лишь через 20 минут: она была в проколах от неудачных инъекций на ручках и ножках, вся заплаканная.

"Главный врач сказал, что он не видит проблем. Мы спросили у него, нормально ли держать ребенка и кричать: "Рот закрой, тварь", с матами и так далее. На это он ответил, мол "с кем не бывает", – рассказала мама Эммы.

Квасневская отметила, что не знает, кто именно кричал на ее годовалую дочь, но ребенка держали четыре человека.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кировоградской области младенец внезапно умер после визита к врачу.